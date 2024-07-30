Тисяча окупантів, 25 танків, майже 50 артсистем: втрати Росії за добу
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За минулу добу 29 липня росіяни втратили на війні в Україні 1050 військовослужбовців, 25 танків і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 577 060 (+1060) осіб;
- танків - 8381 (+25) од.;
- бойових броньованих машин - 16141 (+38) од.;
- артилерійських систем - 16056 (+46) од.;
- РСЗВ - 1130 (+1) од.;
- засоби ППО - 906 од.;
- літаків - 363 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12832 (+27) од.;
- крилатих ракет - 2406 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21687 (+53) од.;
- спеціальної техніки - 2696 (+6) од.
Згідно з останнім на цей час зведенням Генштабу ЗСУ, протягом 29 липня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, але ворог був активним ще й на Курахівському і Торецькому напрямках.
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