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Тисяча окупантів, 25 танків, майже 50 артсистем: втрати Росії за добу

Вівторок 30 липня 2024 07:58
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Тисяча окупантів, 25 танків, майже 50 артсистем: втрати Росії за добу Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За минулу добу 29 липня росіяни втратили на війні в Україні 1050 військовослужбовців, 25 танків і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 577 060 (+1060) осіб;
  • танків - 8381 (+25) од.;
  • бойових броньованих машин - 16141 (+38) од.;
  • артилерійських систем - 16056 (+46) од.;
  • РСЗВ - 1130 (+1) од.;
  • засоби ППО - 906 од.;
  • літаків - 363 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12832 (+27) од.;
  • крилатих ракет - 2406 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21687 (+53) од.;
  • спеціальної техніки - 2696 (+6) од.

Тисяча окупантів, 25 танків, майже 50 артсистем: втрати Росії за добу

Згідно з останнім на цей час зведенням Генштабу ЗСУ, протягом 29 липня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, але ворог був активним ще й на Курахівському і Торецькому напрямках.

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