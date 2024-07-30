Тисяча окупантів, 25 танків, майже 50 артсистем: втрати Росії за добу

За минулу добу 29 липня росіяни втратили на війні в Україні 1050 військовослужбовців, 25 танків і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Згідно з останнім на цей час зведенням Генштабу ЗСУ, протягом 29 липня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, але ворог був активним ще й на Курахівському і Торецькому напрямках.

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