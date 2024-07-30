Тысяча оккупантов, 25 танков, почти 50 артсистем: потери России за сутки
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За прошедшие сутки 29 июля россияне потеряли на войне в Украине 1050 военнослужащих, 25 танков и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 577 060 (+1060) человек;
- танков – 8381 (+25) ед.;
- боевых бронированных машин – 16141 (+38) ед;
- артиллерийских систем – 16056 (+46) ед.;
- РСЗО – 1130 (+1) ед.;
- средства ПВО – 906 ед.;
- самолетов – 363 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12832 (+27) ед.;
- крылатых ракет – 2406 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 21687 (+53) ед;
- специальной техники – 2696 (+6) ед.
Согласно последней на это время сводке Генштаба ВСУ, в течение 29 июля на фронте произошло 117 боевых столкновений. Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, но враг был активен еще и на Кураховском и Торецком направлениях.
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