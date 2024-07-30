Тысяча оккупантов, 25 танков, почти 50 артсистем: потери России за сутки

За прошедшие сутки 29 июля россияне потеряли на войне в Украине 1050 военнослужащих, 25 танков и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Согласно последней на это время сводке Генштаба ВСУ, в течение 29 июля на фронте произошло 117 боевых столкновений. Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, но враг был активен еще и на Кураховском и Торецком направлениях.

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