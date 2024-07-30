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Тысяча оккупантов, 25 танков, почти 50 артсистем: потери России за сутки

Вторник 30 июля 2024 07:58
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Тысяча оккупантов, 25 танков, почти 50 артсистем: потери России за сутки Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За прошедшие сутки 29 июля россияне потеряли на войне в Украине 1050 военнослужащих, 25 танков и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 577 060 (+1060) человек;
  • танков – 8381 (+25) ед.;
  • боевых бронированных машин – 16141 (+38) ед;
  • артиллерийских систем – 16056 (+46) ед.;
  • РСЗО – 1130 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 906 ед.;
  • самолетов – 363 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12832 (+27) ед.;
  • крылатых ракет – 2406 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21687 (+53) ед;
  • специальной техники – 2696 (+6) ед.

Тысяча оккупантов, 25 танков, почти 50 артсистем: потери России за сутки

Согласно последней на это время сводке Генштаба ВСУ, в течение 29 июля на фронте произошло 117 боевых столкновений. Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, но враг был активен еще и на Кураховском и Торецком направлениях.

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