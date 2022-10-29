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Тиснява в Сеулі: кількість загиблих наближається до 60, постраждали ще 150

Фото: поліція на місці тисняви у Сеулі (twitter.com/KasulisK)
Автор: Олександр Мороз

Внаслідок смертельної тисняви на святкуванні Хелловіна в Сеулі (Південна Корея) загинули щонайменше 59 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Зокрема, згідно з заявою рятувальників, 59 людей загинули та ще 150 постраждали після початкових повідомлень про зупинку серця близько 50 осіб. Зазначимо, у Південній Кореї використовують таке формулювання, поки факт смерті не підтвердиться офіційно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сеулі після масової тисняви рятувальники виявили понад 100 постраждалих у стані зупинки серця. Трагедія сталася в той час, коли натовп близько 100 000 людей святкував Хелловін в популярному туристичному районі.

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ХелловінЮжная Корея