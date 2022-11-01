UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тиск на Європу. У ЗСУ відреагували на перекидання "Кинджалів" до Білорусі

Фото: російська гіперзвукова ракета "Кинжал", обладнана на МіГ-31К (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Гіперзвукові ракети "Кинджал", які Росія перекинула до Білорусі, не несуть додаткової загрози для України. Такий крок, мабуть, є спробою Росії натиснути на Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, як перекидання "Кинджалів" до Білорусі може вплинути на ситуацію в українському небі, Гнат сказав: "Вплинути може зменшення кількості цих "Кинджалів" або їхня повна відсутність".

Він зазначив, що ракети "Кинджали" летять на відстань до 1000 кілометрів і запускаються з літака. У зв'язку з цим вони однаково загрожують Україні незалежно від того, де зберігаються ракети, або від того, де знаходиться літак - в РФ, Білорусі або тимчасово окупованому Криму.

"Переживання на території Білорусі - це більше загроза не так Україні, як брязкання цією зброєю на адресу західних країн, Європи", - пояснив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Вони можуть зберігатися на аеродромі Мачуліщі. Проте запаси цих снарядів дуже обмежені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьракетиВійна в Україні