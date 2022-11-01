Тиск на Європу. У ЗСУ відреагували на перекидання "Кинджалів" до Білорусі

Гіперзвукові ракети "Кинджал", які Росія перекинула до Білорусі, не несуть додаткової загрози для України. Такий крок, мабуть, є спробою Росії натиснути на Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, як перекидання "Кинджалів" до Білорусі може вплинути на ситуацію в українському небі, Гнат сказав: "Вплинути може зменшення кількості цих "Кинджалів" або їхня повна відсутність".

Він зазначив, що ракети "Кинджали" летять на відстань до 1000 кілометрів і запускаються з літака. У зв'язку з цим вони однаково загрожують Україні незалежно від того, де зберігаються ракети, або від того, де знаходиться літак - в РФ, Білорусі або тимчасово окупованому Криму.

"Переживання на території Білорусі - це більше загроза не так Україні, як брязкання цією зброєю на адресу західних країн, Європи", - пояснив представник Повітряних сил.