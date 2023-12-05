Тиск на Байдена чи компроміс? Чому допомога Україні залежить від вимог щодо кордону США

"Звичайна справа" та важіль впливу на Байдена

Конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста каже, що "тут немає нічого надзвичайного": не вперше для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого і ці документи можуть бути не пов’язані між собою.

"Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", - пояснює він.

Погоджується з цією думкою і конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт.

"Це один зі способів змусити адміністрацію Байдена нарешті зосередитись на нашому кордоні, чого вони не роблять" - вважає він.

Окрім того, за словами Сміта, адміністрація Байдена не надала чітких пояснень Конгресу, чи нинішня затримка з допомогою Україні має критичний вплив на полі бою вже зараз.

"І, відверто кажучи, Конгресу не пояснили, чи Україна знаходиться в реальній загрозі прямо зараз. Так, вона може дійсно бути під загрозою через місяці. І авжеж, чим швидше ми відновимо потік допомоги, - бо озброєння не надходить миттєво, - тим краще. І якщо ці два законопроєкти розділять, це теж нормально. Але мені не подобається впертість нашої адміністрації (Байдена, - ред.), яка не хоче гарантувати безпеку нашого власного кордону (США, - ред.). Тож ми таким чином намагаємося привернути їхню увагу", - каже він.

Спільні моменти

Бред Шнайдер, конгресмен-демократ від штату Іллінойс стверджує, що ці два законопроєкти пов’язані єдиною метою - захистити суверенітет та кордони обох держав.

"Це чудове запитання - який зв’язок між усіма цими різними законопроєктами? Так само як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах Сполучених Штатів - переконатися, що кордон України в безпеці, і вона є успішною демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", - заявив він.

Сигнал американцям

Водночас, за словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й проблеми в середині власної держави.

"Очевидно, що ми підтримуємо наших союзників по НАТО в боротьбі проти Путіна, проти вторгнення Росії та агресії проти України. Але американці також хочуть, щоб наш власний кордон був захищений. Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або - або", ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну", - додав Маккол.

Схожу думку висловив конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Вальц. За його словами, мільйони й мільйони нелегальних іммігрантів перетинають південний кордон США, тому багато американських виборців вимагають розв'язати це питання.

"Тут не йдеться про "або одне, або інше" - це питання пріоритетів. Це момент для адміністрації Байдена звернути увагу на внутрішню кризу, перш ніж ми продовжимо виділяти мільйони на допомогу нашим союзникам (що ми абсолютно повинні робити), але наразі це питання пріоритетів", - сказав він.

В чому проблема?

Американські законодавці з Республіканської партії висунули умови демократам щодо схвалення допомоги Україні. Йдеться про безпеку кордону. Так, республіканці погрожують відмовитися від допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити імміграційне законодавство США. Також серед вимог - відновлення частини стіни на кордоні між США та Мексикою, скорочення кількості осіб, які отримують "гуманітарний пароль" для в'їзду до США, та ускладнення правил отримання притулку для мігрантів. Демократи своєю чергою відмовляються підтримати такі вимоги.

За даними видання Politico, Україна стала своєрідною заручницею 30-річної суперечки республіканців та демократів щодо кордонів. У Сенаті США побоюються, що це може затягнути питання про фінансування допомоги Україні.