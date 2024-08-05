На Тисі катер на швидкості влетів у трос та перекинувся: чи були там "ухилянти"

В Угорщині патрульний катер на швидкості влетів у канат переправи через річку Тиса. Це сталося неподалік від КПП "Лонья-Дзвінкове", що біля Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорські ЗМІ Telex , szon.hu та rtl.hu .

Що відомо про аварію

Як пише Telex, інцидент стався в Угорщині в суботу 3 серпня вранці близько 03:30 поблизу Тімара, над Токаєм, у повіті Саболч-Сатмар-Берег. Пором очікував на відправлення на одному з берегів річки, а трос по інший бік водойми вже був натягнутий. В цей час патрульний катер на великій швидкості влетів у канат. В мережі оприлюднили й відео аварії. На кадрах добре видно, як від сильного удару плавзасіб перекинуло в повітрі й він почав тонути.

За даними szon.hu, на борту був капітан патрульного катера. Мовляв, він зробив помилку, оскільки йому слід було почекати, поки він опуститься трос. Оператор порома Золтан Варга розповів, що намагався дати водію-мотористу знак сповільнитися, але він, імовірно, не помітив цього або проігнорував.

Чи були на катері "ухилянти"?

За інформацією угорських медіа, на катері був лише один місцевий поліцейський. Він вижив та самостійно доплив до берега. Невдовзі після аварії плавзасіб підняли з води та витягли на берег річки. На місце аварії були направлені рятувальники та водолази.

Речник ДПСУ Андрій Демченко та речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у відповідь на питання РБК-Україна, чи відомі якісь деталі сказали, наразі відомо лиш те, що інцидент стався в Угорщині.

Довідка. Регіональне видання Mukachevo.net звертає увагу, що неподалік від КПП "Лонья-Дзвінкове" на території Угорщини діє поромна переправа. Плаваючий транспортний засіб перевозить через Тису не лише людей, а навіть автомобілі.

Річка Тиса