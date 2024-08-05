На Тисе катер на скорости влетел в трос и перевернулся: были ли там "уклонисты"

В Венгрии патрульный катер на скорости влетел в канат переправы через реку Тиса. Это произошло неподалеку от КПП "Лонья-Звонковое" возле Закарпатья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерские СМИ Telex , szon.hu и rtl.hu.

Что известно об аварии

Как пишет Telex, инцидент произошел в Венгрии в субботу 3 августа утром около 03:30 вблизи Тимара, над Токаем, в уезде Саболч-Сатмар-Берег. Паром ожидал отправления на одном из берегов реки, а трос по другую сторону водоема уже был натянут. В это время патрульный катер на большой скорости влетел в канат. В сети обнародовали и видео аварии. На кадрах хорошо видно, как от сильного удара плавсредство перевернулось в воздухе и он начало тонуть.

По данным szon.hu, на борту находился капитан патрульного катера. Мол, он совершил ошибку, поскольку ему следовало подождать, пока он опустится трос. Оператор парома Золтан Варга рассказал, что пытался дать водителю-мотористу знак замедлиться, но он, вероятно, этого не заметил или проигнорировал.

Были ли на катере "уклонисты"?

По информации венгерских медиа, на катере был только один местный полицейский. Он выжил и самостоятельно доплыл до берега. Вскоре после аварии плавсредство подняли из воды и вытащили на берег реки. На место аварии были направлены спасатели и водолазы.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко и спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова в ответ на вопрос РБК-Украина, известны ли какие-то детали, говорят, известно лишь то, что инцидент произошел в Венгрии.

Справка. Региональное издание Mukachevo.net обращает внимание, что неподалеку от КПП "Лонья-Звонковое" на территории Венгрии действует паромная переправа. Плавающее транспортное средство перевозит через Тису не только людей, но даже автомобили.

Река Тиса