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"Тишина" на Донбассе: за сутки зафиксировали один выстрел

Донбасс, Вторник 11 августа 2020 07:40
"Тишина" на Донбассе: за сутки зафиксировали один выстрел
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Ни один военный не пострадал

За минувшие сутки, 10 августа, подразделения Объединенных сил зафиксировали один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Это произошло возле населенного пункта Красногоровка.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что выстрел был неприцельным, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали. Ни один боец ВСУ не пострадал.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Также отмечается, в рамках досудебного расследования уголовного производства сотрудниками ГФС в Донецкой области проведен ряд обысков на территории области.

По их результатам в Мариуполе в местах хранения обнаружено табачные изделия с марками акцизного налога и признаками подделки производства Украины, Беларуси и Молдовы. Всего в ходе проведения мероприятий из незаконного оборота изъято 26500 пачек табачных изделий на сумму более 1,3 млн гривен.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали одиночные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.

Кроме того, Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников, воюющих на Донбассе на стороне оккупационных сил; среди иностранных "легионеров" граждане Германии, Нидерландов, Испании, Италии и других европейских стран.

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