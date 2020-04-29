Тищенко должен сложить депутатский мандат, - Лерос

Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос считает, что его коллега по фракции Николай Тищенко после скандала с работой киевского ресторана "Велюр" во время карантина должен сложить депутатский мандат. Об этом он заявил в интервью "24 каналу", передает РБК-Украина.

"Я считаю, что депутат Николай Тищенко должен сложить мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - сказал Гео Лерос.

Он также добавил, что во фракции только несколько человек откликнулись и дали комментарии по этому расследованию, однако все остальные пока молчат.

"Большинство в "Слуге народа" решили не замечать этой проблемы, как и любой другой", - считает Лерус, добавляя, что это значит - своим все, а всем остальным закон.

"Николаю Тищенко разрешено абсолютно все, потому что он кум Андрея Ермака. Все "договорняки" на уровне Киева, сотрудничество с Антоном Яценко, который является "королем тендерной мафии" времен Виктора Януковича. Судя по всему, дела у Ермака и Тищенко идут совершенно замечательно. Видим, что Ермак продает Украину на международной арене, а Тищенко за национальный уровень взялся", - добавил Лерос.

Напомним, накануне вышло журналистское расследование Bihus.Info, в котором говорилось, что ресторан Тищенко продолжает работать, его посещают народные депутаты, бизнесмены и бывшие члены Партии регионов.

29 апреля полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантину в Украине.