Тиша на морі і в небі. Про що домовилися США з Україною та РФ і що не сподобалось Зеленському

"Ми домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат і те, що окремо обговорили питання інфраструктури", - заявив Зеленський.

Одним із ключових пунктів переговорів стала домовленість про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Президент зазначив, що Київ передав США перелік стратегічних об’єктів інфраструктури, які потребують особливого захисту.

"Американська сторона вважає, що тиша в небі щодо енергетики стосується і іншої цивільної інфраструктури. Уже хороший результат, якщо не будуть завдаватися удари по енергетиці - це вже немало", - наголосив глава держави.

Різниця у заявах США та України

За його словами, заяви України та США щодо перемовин мають різницю у п'ятому пункті. Зокрема, російська сторона порушила питання щодо допомоги американської сторони у транспортуванні їх агропромислового сектору та портів. Однак Україна не пішла на ці домовленості.

"Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій на нашу думку. Ми ще не знаємо деталей цього пункту, і ми не були присутніми на зустрічі (США та РФ - ред.)", - розповів президент.

Він зауважив, що під час перемовин у Ер-Ріяді з ним зв'язувався міністр оборони Рустем Умєров для того, щоб обговорити це питання.

"Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню навіть часткового щодо зняття тих чи інших перешкод для росіян щодо агропродукції. У нашій заяві 5 пункт про те, що США буде нам допомагати з поверненням дітей, військовополонених, цивільних, а у росіян буде те, про що вони з ними домовились", - сказав Зеленський.

Коли почне діяти перемир'я

Зеленський задався питанням щодо того, як прийняті рішення будуть імплементуватися і очікує деталей щодо цього від міністра Рустема Умєрова після його повернення із Саудівської Аравії.

"Міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію, і вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі заявою - може бути початок імплементованих в цьому документі рішень. Однак віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними і якщо це так, то значить будемо робити свою роботу", - підкреслив Зеленський.

Варто зауважити, що Україна та Сполучені Штати вже опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Хто може контролювати перемир'я між Україною та Росією

Також сторони погодили механізми контролю та моніторингу виконання угод, допускаючи залучення третіх країн, зокрема Туреччини або європейських партнерів. Окремо обговорювалося питання повернення українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей.

Президент вважає, що США не зможуть відразу надати повний моніторинг дотримання перемир'я. На його думку, техніки України, Сполучених Штатів та європейських партнерів має вистачити для того, щоб моніторити перемир'я.

"Але все одно є технічні якісь речі. Все одно американці на високому технічному рівні, щоб бачити багато всього на морі і в небі. Адже коли летить ракета - ми це знаємо, коли готується балістика - американські супутники, американці це бачать і знають", - підкреслив він.

Переговорний процес щодо завершення війни

Цього місяця США розпочали низки перемовин з Україною та Росією щодо перемир'я. На перемовинах Штати запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Україною та Росією.

На таку пропозицію відразу погодилась Україна, але Кремль не давав прямої відповіді. Щобільше, росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

Минулими вихідними в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни.