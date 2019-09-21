ru
ua

В Албании из-за землетрясения пострадали более 50 человек

Новости » Происшествия   

В Тиране произошло землетрясения магнитудой 5,8

В столице Албании Тиране 52 человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Albanian Daily News.

Министр здравоохранения страны Огерта Монастирлиу сообщила, что всех раненых госпитализировали, они находятся не в критическом состоянии.

По словам мэра Тираны Элиона Велиаджа, аварийные службы готовы к любой возможной проблеме, связанной с подземными толчками.

Напомним, ранее возле острова Карпатос (Греция) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине в 7,5 км. Информации относительно пострадавших или нанесенного вреда нет.

РБК-Украина писало, что в результате сильного землетрясения в Турции были повреждены около тысячи жилых домов. Сила подземных толчков достигала 6,5 баллов.

Из-за землетрясения в Турции пострадали по меньшей мере 27 человек. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от села Армуталани. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Вятровича уволили из Института нацпамяти На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции ООС
Читать все новости