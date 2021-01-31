Типичные ситуации, когда страхование действительно помогает

Дом или квартира – самое важное имущество. Без «крыши над головой» сложно стать успешным в какой-либо сфере. Дом – это уют, комфорт, спокойствие, безопасность. Но и проблем такое имущество может принести немало. Затопления, прорвавшиеся трубы, пожары, стихийные бедствия, ремонт у соседей, который может стать причиной повреждений – как показывает опыт, страховка на квартиру никогда не бывает лишней. Но, к счастью, в большинстве случаев воспользоваться полисом не приходится, ведь кражи, пожары, заливы – это лишь самые часто случающиеся риски. Причем, согласно статистике, такие неприятности случаются все чаще. Дальновидные владельцы жилья сразу же при покупке квартиры оформляют на нее страховку. Скептикам же необходимы более подробные доказательства и большее число аргументов за такую трату.

Что может случиться с квартирой, если хозяева предельно внимательны, никогда не оставляют включенными электроприборы и тщательно закрывают дверь? Проще всего убедиться в необходимости страховки на практических примерах.

Страховка – как защита вашего бюджета

Украинская страховая компания Альфастрахование может привести немало случаев из собственной практики. Каждый из агентов расскажет о ситуациях, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. Некоторые из них до удивления просты и обыденны, а вот их последствия – мало кого обрадуют.

Простой пример – покупка новой квартиры в новостройке, трата денег на качественный ремонт, который позволит забыть о необходимости дополнительных затрат и каких-либо переделок на 5–10 лет. Но есть одни нюанс – соседи сверху, которые не закрыли кран (не уследили за лопнувшей трубой, сорвавшимся сифоном). Результат – всего несколько минут «потопа» и огромные затраты на восстановление нормального состояния жилья. При наличии страховки владельцы пострадавшей квартиры отделываются лишь переживаниями и временем.

Еще один типичный пример необходимости страхования недвижимости – пожар. Совсем необязательно он должен начаться в вашей квартире. Очень часто от огня страдают помещения, расположенные выше очага возгорания и по бокам от него. Предупредить такую ситуацию невозможно, потушить разгоревшийся огонь собственными силами не получится – в первую очередь следует спасать жизни людей. На восстановление квартиры после пожара может потребоваться несколько тысяч гривен в лучшем случае. Годовая страховка обойдется в разы дешевле.

Кража – не менее редкий случай, когда владельцам жилья требуется быстрая материальная поддержка. Даже самые крепкие и надежные двери не защищают жилье от злоумышленников. Совсем необязательно уезжать надолго и оставлять квартиру без присмотра – воры могут проникнуть в квартиру в любой момент. Вернуться с работы в «пустую» квартиру – это стресс. Но он может иметь минимальные последствия, если есть соответствующий страховой полис.

Источник статьи: https://alfaic.ua/