Типові ситуації, коли страхування дійсно допомагає

Будинок або квартира - найважливіше майно. Без «даху над головою» складно стати успішним в будь-якій сфері. Будинок - це затишок, комфорт, спокій, безпеку. Але і проблем таке майно може принести чимало. Затоплення, прорвалися труби, пожежі, стихійні лиха, ремонт у сусідів, який може стати причиною пошкоджень - як показує досвід, страховка на квартиру ніколи не буває зайвою. Але, на щастя, в більшості випадків скористатися полісом не доводиться, адже крадіжки, пожежі, затоки - це лише самі часто трапляються ризики. Причому, згідно зі статистикою, такі неприємності трапляються все частіше. Далекоглядні власники житла відразу ж при покупці квартири оформляють на неї страховку. Скептикам ж необхідні більш детальні докази і більше число аргументів за таку витрату.

Що може статися з квартирою, якщо господарі гранично уважні, ніколи не залишають включеними електроприлади і ретельно закривають двері? Найпростіше переконатися в необхідності страховки на практичних прикладах.

Страховка - як захист вашого бюджету

Українська страхова компанія Альфа Страхування може привести чимало випадків з власної практики. Кожен з агентів розповість про ситуаціях, з якими доводиться стикатися щодня. Деякі з них до подиву прості і повсякденні, а ось їх наслідки - мало кого порадують.

Простий приклад - покупка нової квартири в новобудові, трата грошей на якісний ремонт, який дозволить забути про необхідність додаткових витрат і будь-яких переробок на 5-10 років. Але є одні нюанс - сусіди зверху, які не закрили кран (Не встежили що лопнула труба, що зірвався сифоном). Результат - всього кілька хвилин «потопу» і величезні витрати на відновлення нормального стану житла. При наявності страховки власники постраждалої квартири відбуваються лише переживаннями і часом.

Ще один типовий приклад необхідності страхування нерухомості - пожежа. Зовсім необов'язково він повинен початися в вашій квартирі. Дуже часто від вогню страждають приміщення, розташовані вище вогнища загоряння і з боків від нього. Попередити таку ситуацію неможливо, згасити розгорівся вогонь власними силами не вийде - в першу чергу слід рятувати життя людей. На відновлення квартири після пожежі може знадобитися кілька тисяч гривень в кращому випадку. Річна страховка обійдеться в рази дешевше.

Крадіжка - не менше рідкісний випадок, коли власникам житла потрібно швидка матеріальна підтримка. Навіть найміцніші і надійні двері не захищають житло від зловмисників. Зовсім необов'язково їхати надовго і залишати квартиру без нагляду - злодії можуть проникнути в квартиру в будь-який момент. Повернутися з роботи в «порожню» квартиру - це стрес. Але він може мати мінімальні наслідки, якщо є відповідний страховий поліс.

Джерело статті: https://alfaic.ua/