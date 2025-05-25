Тінь минулого. Який вигляд мав Київський замок, що височів над Подолом (фото)

Київський бастіон Литовської доби

"Київ колись входив до складу Литовського князівства, мав певну автономію. За наказом Великого литовського князя у місті збудували замок. У ХIV-ХVI ст. він був найбільшим фортифікаційним укріпленням на всьому середньому Подніпров'ї й виконував оборонну функцію – захищав Київ від набігів татар", - розповіла науковиця.

На території замку був розташований князівський палац, потім – палац київських воєвод. Замок звели на горі Замковій, яку ще називають Киселівка – від імені останнього воєводи Киселя.

"Це був дерев’яний замок, але із досить міцними спорудами. Його тричі руйнували. Двічі відбудовували, але коли винайшли артилерію, то він втратив своє значення, бо не міг протистояти новій зброї", - додала Пінчук.

В літописах є багато свідчень про замок, збереглися його креслення, описи й малюнок. Це дало змогу вченим створити макет палацу.

Київський замок на Замковій горі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Імениті володарі замку

Наприкінці ХIV у замку була резиденція київського князя Володимира Ольгердовича, потім фортецею володів спершу його син Семен, а тоді внук Олелько. За часів Володимира Ольгердовича тут був монетний двір, де карбувалася перша власне українська монета.

Після розпаду Київського князівства замок став офіційною резиденцією київських воєвод. Найвідоміші з них Костянтин-Василь Острозький, Станіслав Жолкевський, Адам Кисіль.

Остаточно замок зруйнували війська Богдана Хмельницького у середині ХVII ст.