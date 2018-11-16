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Тимошенко: жители Смелы остаются без тепла, несмотря на обещания Порошенко

Новости » Политика    16.11.2018 - 14:15
Тимошенко: жители Смелы остаются без тепла, несмотря на обещания Порошенко
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко лично проинспектировала работу котельных

Жители Смелы в Черкасской области, которым президент Петр Порошенко публично пообещал дать тепло, до сих пор остаются в холодных домах. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после инспекции котельной, передает пресс-служба политсилы.

"Мы приехали посмотреть, работают котельные. Сейчас мы в одной из них. Все это обман. Никто не работает, газ не подан на котлы. На самом же деле люди продолжают оставаться в холоде", – сказала она.

Кроме того, по словам Тимошенко, в Смеле с периодичностью пропадает свет, ведь люди, которые не имеют тепла, вынуждены отапливать дома электроустройствами. Учитывая это, Тимошенко обратилась к президенту с требованием немедленно дать людям природный газ для отопления домов, детских садов и больниц.

"Совести по крайней мере грамм есть? После всех отчетов, что в Смелу пустили тепло, а реально тепла нет. Мы требуем, чтобы это тепло людям подали", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко: жители Смелы остаются без тепла, несмотря на обещания Порошенко

Напомним, сегодня Тимошенко приехала в Смелу. Она отметила, что причиной проблем с обогревом по всей стране является цена на газ.

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