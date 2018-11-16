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Тимошенко: мешканці Сміли залишаються без тепла попри обіцянки Порошенка

Новини » Політика    16.11.2018 - 14:15
Тимошенко: мешканці Сміли залишаються без тепла попри обіцянки Порошенка
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко особисто проінспектувала роботу котелень

Мешканці м. Сміла у Черкаській області, яким президент Петро Порошенко публічно пообіцяв дати тепло, досі залишаються у холодних оселях. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко після інспекції котельні, передає прес-служба політсили.

"Ми приїхали подивитися, чи працюють котельні. Зараз ми в одній з них. Усе це обман. Ніхто не працює, газ не поданий на котли. Насправді ж люди продовжують залишатися в холоді", – сказала вона.

Окрім того, за словами Тимошенко, у м. Сміла з періодичністю пропадає світло, адже люди, які не мають тепла, змушені опалювати оселі електропристроями. З огляду на це Тимошенко звернулася до президента з вимогою негайно дати людям природний газ для опалення осель, дитячих садочків і лікарень.

"Совісті принаймні грам є? Після всіх звітів, що в Смілу пустили тепло, а реально тепла немає. Ми вимагаємо, щоб це тепло людям подали", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко: мешканці Сміли залишаються без тепла попри обіцянки Порошенка

Нагадаємо, сьогодні Тимошенко приїхала до Сміли. Вона наголосила, що причиною проблем з обігрівом по всій країні є ціна на газ.

Опалювальний сезон розпочався з найбільшими за 4 роки запасами газу, - "Нафтогаз" Опалення в Смілі підключили на 60%, - мер
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