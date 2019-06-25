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Тимошенко: у Зеленского есть сутки на ответ по ПАСЕ

Новости » Политика    25.06.2019 - 13:32
Тимошенко: у Зеленского есть сутки на ответ по ПАСЕ
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Каждую минуту надо использовать для активных дипломатических действий, убеждена Тимошенко

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о снятии санкций с российской делегации фактически означает провал внешней дипломатии Украины и фиаско Нормандского формата переговоров о достижении мира. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран Нормандского формата – Франция и Германия. За решение проголосовало также страна, которая больше всего пострадала от сбитого русскими самолета малайзийских авиалиний – Нидерланды, и еще много европейских стран. Это яркое свидетельство фактического конца Нормандского формата. Потому не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ", - говорится в заявлении.

Тимошенко отметила, что нашими союзниками до конца остались Великобритания, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Грузия и Швеция.

"Голосование фактически отменило санкции ПАСЕ за захват чужих территорий, за нарушение прав человека, за санкционированные убийства граждан нашего государства. Это беспрецедентный факт, когда ПАСЕ большинством голосов ради возвращения Российской Федерации пошла на то, чтобы предать свои принципы, ради которых и создавалась эта организация 70 лет назад", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что благодаря чрезвычайным усилиям украинской и грузинской делегаций вопрос физического возвращения российской делегации в сессионный зал отложено еще на 24 часа.

"Хочу напомнить, что в составе российской делегации – 6 человек из санкционного списка ЕС, США и Канады, в том числе и лицо, которое претендует сесть в кресло вице-спикер ПАСЕ. Это недопустимо. У Украины есть сутки, каждую минуту надо использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины. За 24 часа ему нужно по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг. Я также предлагаю президенту созвать на срочные консультации руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий", - резюмировала Тимошенко.

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Новости Украины ТимошенкоПАСЕВладимир Зеленский
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