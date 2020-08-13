У Тимошенко заявили, что власть формирует избирательные комиссии "старыми методами"

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

В частности, "Батькивщина" обеспокоена ситуацией в Хмельницкой области

Территориальные избирательные комиссии в Хмельницкой области сформированы таким образом, что органы во всех без исключения ТИК полностью контролирует партия власти, а оппозиция не получила ни одного представителя. Это является беспрецедентным нарушением одного из основных принципов проведения выборов - равного избирательного права.

Об этом говорится в заявлении "Батькивщины" на официальном сайте политсилы.

"Партия "Батькивщина" участвует в выборах всех уровней уже более 20 лет, но такой вопиющий случай узурпации власти в комиссиях целого региона - а значит влияния на результаты голосования - мы фиксируем впервые", - говорится в заявлении.

В политсиле отмечают, что руководящие должности в комиссиях Хмельницкой области получили представители партий "Слуга народа", "Голос" и "Солидарность женщин Украины".

"Наше расследование показало, что кандидатуры от этих трех политических сил готовились в одном офисе. Фактически это означает, что партия Зеленского взяла под свой абсолютный контроль ход выборов в Хмельницкой области. Обращаем внимание, что такое дерзкое нарушение законов и принципов демократии произошло под кураторством члена Центральной избирательной комиссии Александры Кармази, которая стала членом ЦИК по квоте "Слуги народа", - добавляют в партии.

Партия также отмечает, что подобную ситуацию с диспропорциональным распределением представительства партий в избирательных комиссиях они наблюдают практически во всех регионах Украины.

"Мы обращаемся к президенту Зеленского: полтора года назад вы обещали избирателям, что теперь все будет по-другому - честно, демократично, прозрачно, справедливо. Объясните, зачем вы сейчас устраиваете такой позорный цирк и устанавливаете монополии в избирательных комиссиях? Готовите фальсификации? Боитесь, что без них вы потеряете власть? Тогда чем вы отличаетесь от предшественников?" - отмечают в "Батькивщине".

В свою очередь, политсила добавляет, что усилит присутствие в комиссиях благодаря наблюдателям и будет контролировать каждый шаг "ставленников" власти.

"Потому что Украина заслуживает честные, демократические, прозрачные выборы. Даже если во власти оказались случайные люди, которые изо всех сил цепляются за свои кресла", - резюмируют в партии Юлии Тимошенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины, однако они не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.