У Тимошенко заявили, що влада формує виборчі комісії "старими методами"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Зокрема, "Батьківщина" стурбована ситуацією у Хмельницькій області

Територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Це є безпрецедентним порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів – рівного виборчого права.

Про це йдеться у заяві "Батьківщини" на офіційному сайті політсили.

"Партія "Батьківщина" бере участь у виборах усіх рівнів уже понад 20 років, але такий кричущий випадок узурпації влади в комісіях цілого регіону – а значить впливу на результати голосування - ми фіксуємо вперше", - йдеться у заяві.

В політсилі наголошують, що керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій "Слуга народу", "Голос" та "Солідарність жінок України".

"Наше розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині. Звертаємо увагу, що таке зухвале порушення законів і принципів демократії відбулося під кураторством члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка стала членом ЦВК за квотою "Слуги народу", - додають у партії.

Партія також зазначає, що подібну ситуацію з диспропорційним розподілом представництва партій у виборчих комісіях вони спостерігають практично у всіх регіонах України.

"Ми звертаємося до президента Зеленського: півтора року тому ви обіцяли виборцям, що тепер все буде по-іншому - чесно, демократично, прозоро, справедливо. Поясніть, навіщо ви зараз влаштовуєте такий ганебний цирк і встановлюєте монополії у виборчих комісіях? Готуєте фальсифікації? Боїтесь, що без них ви втратите владу? Тоді чим ви відрізняєтесь від попередників?" - наголошують в "Батьківщині".

Своєю чергою, політсила додає, що посилить присутність у комісіях завдяки спостерігачам й контролюватимемо кожен крок "ставлеників" влади.

"Тому що Україна заслуговує на чесні, демократичні, прозорі вибори. Навіть якщо у владі опинилися випадкові люди, які щосили чіпляються за свої крісла", - резюмують у партії Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України, однак вони не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.