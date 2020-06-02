Тимошенко заявила, что кризис в стране углубляется и призвала власть к сотрудничеству

Социально-экономический кризис в стране углубляется и уже достиг той грани, за которой разрушительные последствия для страны становятся неотвратимыми. Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает власть сесть за стол переговоров и начать создание единой антикризисной команды.

Об этом Тимошенко заявила на брифинге по результатам совещания лидеров фракций и руководства парламент, передает РБК-Украина.

"Наша команда провела профессиональный анализ состояния государственных финансов. В экономике государства запущены разрушительные процессы. Исполнение бюджета провалено. Подает валовой внутренний продукт. Не кредитуется экономика. Это - следствие того, что Национальный банк и правительство не координируют свою политику. Стратегия Национального банка сознательно и тотально разрушает экономику Украины", - сказала Тимошенко.

Тимошенко убеждена, сейчас нужен диалог президента с ответственными политическими силами и создание спасательной команды в Украине, которая займется возрождением всех систем жизнедеятельности страны.

"Поэтому на совещании мы внесли предложение о немедленной встрече президента Украины с лидерами фракций, чтобы в Украине начался диалог, и мы могли ввести чрезвычайное экономическое положение. Чтобы была создана настоящая антикризисная команда в Украине. Чтобы правительство не попадал в парламент пустые бумажки, и чтобы не принимались лоббистские законы. Нужно, чтобы немедленно все ветви власти - парламент, президент, правительство начали работать в единой системе антикризисной программы", - добавила Тимошенко.

Она также отметила, что действовать нужно безотлагательно, чтобы спасти экономику и страну.

"Сейчас Украина оказалась перед угрозой потери экономики, полному разрушению финансовой системы и массового выезда людей за пределы государства. Наша команда готова участвовать в работе. Мы готовы дать все умные, эффективные предложения для быстрого результата. Единственное, чего сегодня нельзя делать, - делать вид, что ничего не происходит, и страна живет нормальной, обычной жизнью. Промедление и самозакапывание может дорого обойтись государству. Надо действовать, и действовать немедленно", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2020 года показатели деятельности всех секторов экономики резко ухудшились из-за полномасштабного действия карантинных ограничений. Падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 15,4% г/г (в сравнении с 6,3% г/г в марте).