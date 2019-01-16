Тимошенко: защитники Донецкого аэропорта изменили историю

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вшановула память Киборгов

Защита Донецкого аэропорта - это и событие в истории нации и народа, которое можно назвать источником силы, чести, духа и воли. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина ссылкой на ее Facebook.

"Эти дни стали большим подвигом Украинских воинов, которые 242 дня держали оборону против российского агрессора. Держали даже тогда, когда уже даже металл и бетон аэропорта покорились законам физики и упали... А люди стояли, и наши ребята держались... Так была написана очень тяжелая, трагическая, но чрезвычайно важная и славная страница украинской истории", – отметила она.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, защитники Донецкого аэропорта изменили историю и изменили само понятие "киборг".

"Склоняем головы в скорби за погибшими героями, спасибо за то, что Украина устояла ценой их жизней", – подытожила Тимошенко.