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Тимошенко: захисники Донецького аеропорту змінили історію

Новини » Політика    16.01.2019 - 16:06
Тимошенко: захисники Донецького аеропорту змінили історію
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вшановула пам’ять Кіборгів

Захист Донецького аеропорту - це та подія в історії нації та народу, яку можна назвати джерелом сили, честі, духу та волі. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна посиланням на її Facebook.

"Ці дні стали великим подвигом Українських воїнів, які 242 дні тримали оборону проти російського агресора. Тримали навіть тоді, коли вже навіть метал і бетон аеропорту скорилися законам фізики і впали… А люди стояли, і наші хлопці трималися… Так була написана дуже важка, трагічна, але надзвичайно важлива і велична сторінка української історії", – зазначила вона.

Лідер "Батьківщини" наголосила, захисники Донецького аеропорту змінили історію і змінили саме поняття "кіборг".

"Схиляємо голови в скорботі за загиблими героями, дякуємо за те, що Україна встояла ціною їхніх життів", – підсумувала Тимошенко.

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Новини України Тимошенкокиборги
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