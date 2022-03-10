Тимошенко: закрытое небо - это сотни тысяч спасенных жизней и победа Украины в войне

Все, что сегодня делают украинцы, президент и политики, чтобы добиться от мировых лидеров закрытия неба над Украиной, - дает положительные сдвиги. Закрыть небо - значит сотни тысяч спасенных жизней.

"Сегодня ракетный обстрел получил медицинский городок в Мариуполе, был разгромлен роддом. Они дошли уже до наших младенцев! И после того, как случилась эта трагедия, думаю, уже ни один мировой или европейский лидер не может говорить, что закрыть небо - невозможно. У нас погибли тысячи гражданских людей, агрессором убиты 52 ребенка... это вещи, которые для цивилизованного мира несовместимы с молчанием", - подчеркнула Тимошенко.

Она напомнила, что 27 выдающихся военных, дипломатов, политиков из Соединенных Штатов Америки обратились с открытым обращением к президенту США с требованием закрыть небо над Украиной.

Также лидер "Батькивщины" продолжает дипломатические переговоры с ключевыми представителями государств, чтобы убедить их в том, что закрытое небо будет равна победе Украины в этой войне и спасет сотни тысяч жизней украинцев.

"Сейчас ведется дискуссия о том, чтобы частично использовать инструмент закрытого неба с гуманитарной точки зрения. То есть иметь закрытое небо над "коридорами жизни", чтобы вывести людей из тех городов, где идет особенно жестокая война; над атомными электростанциями; возможно, над теми городами, где больше всего действует вражеская авиация. Итак, все, что делают украинцы, лидер нашей страны, политики, начинает давать свои результаты, поэтому самое главное - не сдаваться", - призвала Тимошенко.