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Тимошенко: закон о люстрации не выполнил своей цели

Новости » Политика    05.07.2019 - 11:46
Тимошенко: закон о люстрации не выполнил своей цели
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Обществу нужно привлечение виновных в коррупции к ответственности, убеждена Тимошенко

Коррупция, злоупотребление властью и отсутствие расследований и привлечения к ответственности топ-чиновников-коррупционеров свидетельствует о том, что закон о люстрации не выполнил своей цели. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1, передает РБК-Украина.

"Мы голосовали закон о люстрации, чтобы убрать из власти тех, кто был причастен к коррупции, разворовыванию государственных ресурсов, событиям на Майдане, чтобы начать расследование их деятельности и довести дело до приговора. Но следующие шаги так и не были сделаны. И люстрация фактически была сведена к пиару власти", - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что обществу нужны не громкие события, которые не будут иметь последствий, а привлечение виновных в коррупции к ответственности.

По словам лидера "Батькивщины", за 5 лет в Украине так и не построено честное следствие, а суды остались карманными.

"Нам нужна прокуратура, которую не возглавляют кумовья или сваты, которая не является частью всех коррупционных сделок. Нам нужна Служба безопасности, в которой не будет подразделений, которые пытают бизнес и получают взятки от них. Уберите из СБУ неестественную для них функцию – проверять бизнес. Им эту функцию оставили, потому что там все и в деле, и доле. Реальные изменения в силовых структурах не надо заменять законом о люстрации", – подытожила политик.

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