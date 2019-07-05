Тимошенко: закон про люстрацію не виконав своєї мети

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Суспільству потрібне притягнення винних у корупції до відповідальності, переконана Тимошенко

Корупція, зловживання владою та відсутність розслідувань і притягнення до відповідальності топ-чиновників-корупціонерів свідчить про те, що закон про люстрацію не виконав своєї мети. Про це Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає РБК-Україна.

"Ми голосували закон про люстрацію, щоб прибрати від влади тих, хто був причетний до корупції, розкрадання державних ресурсів, подій на Майдані, щоб розпочати розслідування їхньої діяльності та довести справу до вироків. Але наступні кроки так і не були зроблені. І люстрація фактично була зведена до піару влади", - сказала Тимошенко.

Вона наголосила, що суспільству потрібні не гучні події, які не матимуть наслідків, а притягнення винних у корупції до відповідальності.

За словами лідера "Батьківщини", за 5 років в Україні так і не побудоване чесне слідство, а суди залишились кишеньковими.

"Нам потрібна прокуратура, яку не очолюють куми чи свати, яка не є частиною всіх корупційних оборудок. Нам потрібна Служба безпеки, в якій не буде підрозділів, що катують бізнес і отримують хабарі від них. Приберіть з СБУ неприродню для них функцію – перевіряти бізнес. Їм цю функцію залишили, тому що там всі і в справі, і долі. Реальні зміни в силових структурах не треба замінювати законом про люстрацію", – підсумувала політик.