Тимошенко задекларировала 899 тис. гривен дохода

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко задекларировал за прошлый год доход в размере 899 тис. 800 гривен. Соответствующие данные указаны в ее электронной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций.

В 2018 году лидер "Батькивщины" задекларировала 899 тыс. 800 гривен дохода, а ее муж в прошлом году получил 6,9 млн гривен дохода. На банковском счету у Тимошенко 668 тыс. 800 гривен и еще 290 тыс. гривен наличными. У мужа Тимошенко в прошлом году было 232 тыс. гривен на банковском счету, наличными - 199 тыс. евро, 540 тыс. гривен и еще 420 тыс. долларов.

Ее муж Александр Тимошенко задекларировал корпоративные права и собственность на компанию Prostor Ou, зарегистрированную в Эстонии.

При этом согласно данным в декларации, Тимошенко до сих пор не имеет собственного недвижимого имущества, а продолжает арендовать у двоюродной сестры дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом и два земельных участка общей площадью 3362 кв. м. Кром того, Тимошенко в Козине арендует у родной тети участок.

Кроме того, депутат также задекларировала наручные часы Vacheron Constantin, серьги Mikimoto и Chanel, кольцо Dinh Van, серьги Cartier, подвеску Chopard и другие драгоценности.

Напомним, Тимошенко в 2017 году получила 225 тыс. гривен заработной платы за работу народным депутатом.