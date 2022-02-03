Тимошенко о взрыве в Кропивницком: люди не останутся без крыши над головой

"Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы", - говорит заместитель главы Офиса президента, который утром прибыл на место события.

Сейчас там развернут мобильный пункт обогрева, установлена полевая кухня, обустроены места для отдыха и работают психологи. Мэр заверил, что всем пострадавшим уже предоставили временные места для проживания.

"Просмотрев, в каком состоянии дом, и пообщался с его жителями, люди боятся остаться без крыши над головой. Этого не произойдет. Городские и областные власти работают вместе, будет финансироваться восстановление из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета", - отмечается в сообщении.

Также с самого утра из Днепра в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам, которые консультируют местных врачей о помощи пострадавшим детям.

Открыто уголовное производство, также начинает работу комиссия Нафтогаза, которая должна установить причины взрыва.