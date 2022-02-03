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Тимошенко о взрыве в Кропивницком: люди не останутся без крыши над головой

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Кропивницкий, Четверг 03 февраля 2022 14:52
Тимошенко о взрыве в Кропивницком: люди не останутся без крыши над головой Фото: так выглядит дом в Кропивницком после взрыва (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Продолжается работа по установлению причин взрыва бытового газа в жилом доме в Кропивницком. Ситуация на контроле у ​​президента Владимира Зеленского, главе области уже поручено как можно быстрее начать восстанавливать здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы", - говорит заместитель главы Офиса президента, который утром прибыл на место события.

Сейчас там развернут мобильный пункт обогрева, установлена полевая кухня, обустроены места для отдыха и работают психологи. Мэр заверил, что всем пострадавшим уже предоставили временные места для проживания.

"Просмотрев, в каком состоянии дом, и пообщался с его жителями, люди боятся остаться без крыши над головой. Этого не произойдет. Городские и областные власти работают вместе, будет финансироваться восстановление из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета", - отмечается в сообщении.

Также с самого утра из Днепра в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам, которые консультируют местных врачей о помощи пострадавшим детям.

Тимошенко о взрыве в Кропивницком: люди не останутся без крыши над головой

Открыто уголовное производство, также начинает работу комиссия Нафтогаза, которая должна установить причины взрыва.

Напомним, взрыв по улице Попова, 24 в Кропивницком произошел 2 фераля около 16:00 на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Один человек погиб. Еще трое человек, среди которых были две несовершеннолетние девочки, госпитализировали в медицинские учреждения.

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Кропивницкий
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