ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тимошенко про вибух у Кропивницькому: люди не залишаться без даху над головою

Новость на русском →
Кропивницький, Четвер 03 лютого 2022 14:52
Тимошенко про вибух у Кропивницькому: люди не залишаться без даху над головою Фото: так виглядає дім у Кропівницькому після вибуху (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Триває робота щодо встановлення причин вибуху побутового газу в житловому будинку в Кропивницькому. Ситуація на контролі у президента Володимира Зеленського, очільнику області вже доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи", - каже заступник голови Офісу президента, який вранці прибув на місце події.

Наразі там розгорнуто мобільний пункт обігріву, встановлено польову кухню, облаштовано місця для відпочинку та працюють психологи. Міський голова запевнив, що всім постраждалим вже надали тимчасові місця для проживання.

"Переглянув, в якому стані будинок, та поспілкувався з його мешканцями, люди бояться залишиться без даху над головою. Цього не станеться. Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету", - наголошується в повідомленні.

Також з самого ранку з Дніпра до Кропивницького прибули два фахівці з дитячих опіків, які консультують місцевих лікарів щодо допомоги постраждалим дітям.

Тимошенко про вибух у Кропивницькому: люди не залишаться без даху над головою

Відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія "Нафтогазу", яка має встановити причини вибуху.

Нагадаємо, вибух по вулиці Попова, 24 у Кропивницькому стався вчора близько 16.00 на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Один чоловік загинув. Ще трьох осіб, серед яких були дві неповнолітні дівчинки, госпіталізували до медичних закладів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький
NEWS
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"