Тимошенко про вибух у Кропивницькому: люди не залишаться без даху над головою

Триває робота щодо встановлення причин вибуху побутового газу в житловому будинку в Кропивницькому. Ситуація на контролі у президента Володимира Зеленського, очільнику області вже доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи", - каже заступник голови Офісу президента, який вранці прибув на місце події.

Наразі там розгорнуто мобільний пункт обігріву, встановлено польову кухню, облаштовано місця для відпочинку та працюють психологи. Міський голова запевнив, що всім постраждалим вже надали тимчасові місця для проживання.

"Переглянув, в якому стані будинок, та поспілкувався з його мешканцями, люди бояться залишиться без даху над головою. Цього не станеться. Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету", - наголошується в повідомленні.

Також з самого ранку з Дніпра до Кропивницького прибули два фахівці з дитячих опіків, які консультують місцевих лікарів щодо допомоги постраждалим дітям.

Відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія "Нафтогазу", яка має встановити причини вибуху.