Тимошенко выступила против легализации игорного бизнеса

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко рассказала об угрозах и последствиях легализации игорного бизнеса

Поддерживая закон о легализации игорного бизнеса, власть стремится обогатиться на беде людей. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Президент Владимир Зеленский нанес еще один сокрушительный удар по Украине. Вся его фракция в абсолютном большинстве по его указанию проголосовала в первом чтении за закон о полномасштабном возвращении игорного бизнеса в Украину. Власть не стесняется признаться, что хочет получить благодаря этому закону 4 миллиарда гривен. Но чтобы выполнить этот "план", украинцы должны проиграть 40 млрд. И это в самой бедной стране Европы. В первом чтении дан старт, по сути, зарабатыванию огромных денег на беде и бедности украинцев", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" напомнила о своей принципиальной позиции по игорному бизнесу, которую она отстаивала и тогда, когда была в оппозиции, и тогда, когда возглавляла правительство.

"Я была первым и последним премьер-министром, который запретил игорный бизнес, который в то время был в каждой подворотне. Запретили, потому что тогда лудомания практически заполнила Украины. Болезнь, которая приводила людей к самоубийству, безумие, к потере последних денег и разрушения семей, к потере родителями своих детей, достигла своей критической отметки", - добавила она.

Тимошенко отметила угрозы и последствия, которые принесет принятие законопроекта, который так настойчиво проталкивает "Слуга народа".

"Всеукраинская организация здравоохранения уже давно сделала вывод, что лудомания - это психическая болезнь, которая толкает людей играть и проигрывать, она серьезнее влияет на сознание и здоровье человека, чем наркомания и алкоголизм. По данным ВОЗ, потенциально каждый второй человек в мире может попасть под эту болезнь, лудоманию. К примеру, с 1 января 2008 года Германия запретила проводить эти игрища даже в онлайн-режиме. А в Украине, наоборот - сознательно узаконивают причину этой опасной болезни ", - добавила Тимошенко.

В свою очередь, председатель партии призвала людей бороться с опасной для будущего украинцев инициативой властью.

"У нас, у украинского общества, еще есть силы против этого бороться. Я прошу всех, кто осознает, в какую беду бросает сегодня Зеленский страну, проталкивая закон об игорном бизнесе, - включиться в борьбу в социальных сетях, в петициях. У нас еще есть шанс не допустить во втором чтении принятия закона об игорном бизнесе в Украине. Нельзя позволить зарабатывать деньги на беде людей, разрушать их психику, здоровье и жизнь! " - резюмировала Тимошенко.