Тимошенко виступила проти легалізації грального бізнесу

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко розповіла про погрози і наслідки легалізації грального бізнесу

Підтримуючи закон про легалізацію грального бізнесу, влада прагне збагатитися на біді людей. Про це заявила лідер"Батьківщини" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Президент Володимир Зеленський наніс ще один нищівний удар по Україні. Вся його фракція в абсолютній більшості за його вказівкою проголосувала у першому читанні за закон про повномасштабне повернення грального бізнесу в Україну. Влада не соромиться зізнатися, що хоче отримати завдяки цьому закону 4 мільярди гривень. Але щоб виконати цей "план", українці повинні програти 40 мільярдів. І це в найбіднішій країні Європи. В першому читанні даний старт, по суті, зароблянню величезних грошей на біді та бідності українців", – наголосила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" нагадала про свою принципову позицію щодо грального бізнесу, яку вона відстоювала і тоді, коли була в опозиції, і тоді, коли очолювала уряд.

"Я була першим і останнім прем’єр-міністром, який заборонив гральний бізнес, що в той час був у кожній підворотні. Заборонили, тому що тоді лудоманія практично заполонила Україну. Хвороба, яка приводила людей до самогубства, божевілля, до втрати останніх грошей та руйнації родин, до втрати батьками своїх дітей, сягнула своєї критичної відмітки", – додала вона.

Тимошенко наголосила на загрозах та наслідках, які принесе ухвалення законопроєкту, який так наполегливо проштовхує "Слуга народу".

"Всеукраїнська організація охорони здоров’я вже давно зробила висновок, що лудоманія – це психічна хвороба, яка штовхає людей грати та програвати, вона серйозніше впливає на свідомість і здоров’я людини, ніж наркоманія й алкоголізм. За даними ВООЗ, потенційно кожна друга людина у світі може підпасти під цю хворобу, лудоманію. До прикладу, з 1 січня 2008 року Німеччина заборонила проводити ці ігрища навіть в онлайн-режимі. А в Україні, навпаки – свідомо узаконюють причину цієї небезпечну хворобу", – додала Тимошенко.

В свою чергу, голова партії закликала людей боротися з небезпечною для майбутнього українців ініціативою влади.

"У нас, в українського суспільства, ще є сили проти цього боротися. Я прошу всіх, хто усвідомлює, у яку біду кидає сьогодні Зеленський країну, проштовхуючи закон про гральний бізнес, – включитися в боротьбу в соціальних мережах, в петиціях. У нас ще є шанс не допустити в другому читанні прийняття закону про гральний бізнес в Україні. Не можна дозволити заробляти гроші на біді людей, руйнувати їх психіку, здоров’я та життя!" – резюмувала Тимошенко.