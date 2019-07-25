Тимошенко встретилась с Волкером

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности, результаты проведения досрочных парламентских выборов, возможности для проведения реформ, прежде всего, борьбу с коррупцией, а также вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Тимошенко подробно проинформировала Волкера о предложенном "Батькивщиной" плане по реформированию страны – 8 законопроектов за 100 часов.

В частности, принятие законопроектов по деофшоризации, которые, по мнению Тимошенко, позволят Украине получить средства для развития, уничтожить теневую экономику и коррупцию, принятие нового Налогового кодекса в качестве ключевого мероприятия для уменьшения давления на малый и средний бизнес и стимулирования экономического роста и закона об отсутствии срока давности преступлений по наживе на войне

Речь шла также о военной агрессии России на Донбассе, возможных путях окончания войны и установления мира на Донбассе

В связи с этим Тимошенко поблагодарила США за помощь Украине и призвала демократический мир к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе.

Лидер "Батькивщины" также подчеркнула важность сохранения политики санкций против России до прекращения войны на Донбассе и возврата Крыма Украине.

"Я благодарю за все ваши усилия по установлению мира в нашем государстве. Мы это очень высоко ценим. Только вместе мы сможем преодолеть российскую агрессию", – сказала Тимошенко.

Со своей стороны Волкер заверил в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для установления мира на Донбассе.

Во встрече также принимали участие временный поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор и заместитель председателя партии "Батькивщина", глава комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.