Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние после заражения COVID-19

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что кризисное состояние болезни удалось пережить

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, сообщила, что кризисное состояние болезни наконец удалось пережить. Политик постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Тимошенко написала , что "кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни".

Кроме того, она поблагодарила всех, кто ее лечил и помогал, передавая лекарства и советы по лечению.

"Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой. Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, за цветы, за наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже детские игрушки", - добавляет Тимошенко.

Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А... Опубликовано Юлией Тимошенко Среда, 2 сентября 2020 г.

Политик также отметила, что болезнь помогла ей понять, как много тех, кому она небезразлична.

"Иногда я думаю, что я много чего в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь, или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему небезразличны мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, РБК-Украина стало известно о болезни Тимошенко 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

25 августа стало известно, что состояние Юлии Тимошенко оценивалось как стабильно тяжелое. Политика даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Позже эту информацию отрицал нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко, впрочем, источники РБК-Украина подтверждают информацию о подключении Тимошенко к ИВЛ.

Отметим, по состоянию на 2 сентября в Украине обнаружили 2495 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской, Львовской областях.