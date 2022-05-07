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Тимошенко: возродив угольную отрасль, Украина обретет энергетическую независимость

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 20:48
Тимошенко: возродив угольную отрасль, Украина обретет энергетическую независимость Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кроме победы на поле боя, Украине крайне необходимо отказаться от энергоносителей из России. Чтобы этот процесс прошел безболезненно для экономики страны, команда "Батькивщины" уже работает над стратегией возрождения угольной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко во время визита в Донецкую область.

"Мы никогда не станем по-настоящему свободными и сильными, пока не обретем энергетическую независимость. А эта задача в свою очередь невыполнима без возрождения угольной отрасли", - заявила Тимошенко.

Пообщавшись во время визита с руководителями и работниками добывающих предприятий прифронтовых районов Донбасса, она пообещала, что в ближайшее время с учетом высказанных замечаний будет разработана комплексная стратегия обретения реальной энергетической независимости Украины.

"Вскоре команда "Батькивщины" представит комплексный законопроект, который не только позволит нам быстрее отказаться от энергоносителей из России, но и поможет восстановить и отстроить украинский Донбасс, включая ныне оккупированной его частью", - сообщила Тимошенко.

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