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Тимошенко о возможном мирном соглашении: все решения будут согласовываться с обществом

Фото: переговоры с представителями страны-оккупанта (Офис президента)
Автор: Артем Горовенко

Украина озвучила ключевые моменты собственной позиции на переговорах с представителями страны-оккупанта, которые прошли сегодня в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

По его словам, Украина требует гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Гарантии должны быть в форме договора, который должен быть подписан и ратифицирован всеми странами-гарантами.

"Механизм гарантий: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство", - отметил Тимошенко.

Гарантами украинская сторона видит страны Совбеза ООН, а именно - Британию, Китай, Россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль. "Если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое право", - добавил он.

Также Тимошенко подчеркнул, что все страны-гаранты не будут возражать и помогать вступлению Украины в ЕС.

"Временно гарантии не будут работать на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО", - подчеркнул замглавы ОП.

Кроме того, Тимошенко заверил, что все предложенные решения должны быть согласованы с украинским обществом.

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