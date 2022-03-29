Тимошенко щодо можливої мирної угоди: всі рішення узгоджуватимуться із суспільством

Україна озвучила ключові моменти власної позиції на перемовинах з представниками країни-окупанта, які пройшли сьогодні у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
За його словами, Україні вимагає гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО. Гарантії мають бути в формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами.
"Механізм гарантій: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір", - зазначив Тимошенко.
Гарантами українська сторона вбачає країни Радбезу ООН, а саме - Британію, Китай, росію, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль. "Якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке право", - додав він.
Також Тимошенко підкреслив, що всі країни-гаранти не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.
"Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО", - підкреслив заступник голови ОП.
Окрім того, Тимошенко запевнив, що всі запропоновані рішення мають бути узгоджені з українським суспільством.