Тимошенко щодо можливої мирної угоди: всі рішення узгоджуватимуться із суспільством

За його словами, Україні вимагає гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО. Гарантії мають бути в формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами.

"Механізм гарантій: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір", - зазначив Тимошенко.

Гарантами українська сторона вбачає країни Радбезу ООН, а саме - Британію, Китай, росію, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль. "Якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке право", - додав він.

Також Тимошенко підкреслив, що всі країни-гаранти не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.

"Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО", - підкреслив заступник голови ОП.

Окрім того, Тимошенко запевнив, що всі запропоновані рішення мають бути узгоджені з українським суспільством.