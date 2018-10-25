Тимошенко: война на востоке Украины - это мировая проблема

Фото: форум в Женеве (пресс-служба)

Тимошенко выступила на форуме в Женеве

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила на 20-м ежегодном Форуме по вопросам внутренней и глобальной безопасности, который проводит международная организация Crans Montana Forum в городе Женева (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"11 ноября во всем мире будут отмечать 100-летие завершения Первой мировой войны, которая длилась 4 года 3 месяца и 14 дней. О событиях и уроках Первой мировой будут говорить на самом высоком уровне. Это, безусловно, правильно и важно", – сказала лидер партии "Батькивщина", представляя доклад на тему "Региональные и глобальные вызовы: пример Украины" во время панели "100 лет после завершения Мировой войны. Ситуация с региональной безопасностью в Европе".

"Но мало кто знает, что война на востоке Украины вместе с аннексией Крыма продолжаются уже дольше, чем Первая мировая – более 4 года и 8 месяцев. О ней говорят все меньше", – сказала она.

В связи с этим Тимошенко напомнила, что за время необъявленной войны России против нашего государства убито более 10 тыс. людей, в том числе 147 детей; почти 30 тыс. раненых, в том числе 300 детей; по меньшей мере 1300 человек считаются пропавшими без вести; почти 2 млн украинцев являются вынужденными переселенцами.

Украина стала наиболее "заминированной" страной мира, разрушены сотни школ, детских садов, больниц, оккупированная территория Украины является большей, чем площадь всей Швейцарии, более 400 км государственной границы не контролируется правительством, сказала председатель партии.

"И все это происходит в Европе. Происходит в 21-м веке. Происходит после окончания "Холодной войны", – подчеркнула Тимошенко и призвала мировое сообщество, "обсуждая историю и события прошлого, не закрывать глаза на события сегодняшнего дня". Ведь, когда начиналась Первая мировая война, отметила лидер партии, мало кто ожидал, "в какую мировую бойню-резню-трагедию это выльется".

"Если мы не начнем сегодня, то быстро поймем, что начали слишком поздно", – резюмировала лидер "Батькивщины".

По ее мнению, "события в Крыму и на востоке Украины и ответ на них международного сообщества есть и будет одним из ключевых индикаторов способности или неспособности существующих механизмов безопасности и институтов пройти стресс-тест".

Кроме того, Тимошенко подчеркнула, что большинство украинцев видят свое будущее в ЕС и НАТО.

"Война, которая продолжается последние четыре года, показала, что нам сложно самим противостоять агрессии России. РФ должна принять тот факт, что СССР больше не существует, существуют новые независимые государства, которые имеют право на эту независимость и суверенитет. А Украина завоевала свое право на членство в НАТО и ЕС", – подытожила председатель партии.

На Форуме, где обсуждаются вызовы в области безопасности и угрозы для современного мирового порядка, собрались главы государств и правительств, министры, парламентарии, представители международных организаций, ведущие политики стран мира и эксперты.

Напомним, 25-27 октября Тимошенко и заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря принимают участие в форуме Crans Montana.

Crans Montana Forum тесно сотрудничает с ООН, ЮНЕСКО, ЕС и другими институтами для обеспечения стабильности, безопасности и уважения прав человека в мире.