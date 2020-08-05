Тимошенко внесла в Раду законопроект о наблюдательных советах в госпредприятиях

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко внесла в Верховную раду законопроект №3955 относительно наблюдательных советов в госпредприятиях.

Об этом Тимошенко заявила в эфире "112. Украина".

По ее словам, она регистрирует в парламенте законопроект из-за то, что "для получения очередного займа Украину обязывают ввести наблюдательные советы еще на пятнадцати украинских государственных предприятиях, сняв любые ограничения на зарплаты наблюдателей".

"На 1 миллиард 200 евро нам ставят требования отдать все, что у нас есть, наши экономические ценности, нашу собственность, наши финансовые потоки. Получается, что у нас покупают страну, наши ресурсы и возможности за эти деньги? Нам нужно прекратить такую практику, чтобы Украину не воспринимали как третьесортную страну, которую можно за очередную ссуду упаковать и поставить на службу другим национальным интересам", - заявила Тимошенко.

Закон предусматривает, добавляет Тимошенко, что правительство будет управлять государственными корпорациями, как написано в Конституции.

"Мы будем настаивать, чтобы вернулось управления государственными предприятиями, корпорациями обратно к государству", - отметила политик.

Напомним, в феврале партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной раде закон о предотвращении лоббизма. Проект закона был подготовлен на основе американского закона о раскрытии лоббистской деятельности.