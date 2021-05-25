Тимошенко: власть знает, что большинство против продажи земли, и идет против воли людей

"Первая новация - снимается весь контроль государства за экологическим использованием земель, за севооборотами. Вторая - они просто отменили в Земельном кодексе запрет на продажу земли иностранцам. Следующее - право распоряжаться особо ценными землями, а это леса, водоемы, природные и исторические заповедники, они переводят на местное самоуправление, чтобы они решали. Четвертое - они позволили снимать метровый верхний слой черноземов. Почему? А потому что отдельной статьей они прописали приоритетное право покупать сельскохозяйственную землю тем, кто имеет лицензию на добычу полезных ископаемых", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что это вопиющее посягательство на собственность украинского народа и дерзкое отношение к такому природному богатству как земля.

"Принятыми законами уничтожаются последние остатки украинского фермерства, потому что их обяжут идти на аукционы и выкупать собственные земли, которые давались им в 90-е годы по 50 гектаров в постоянное бесплатное пользование. Весь мир движется по пути создания фермерских хозяйств, а у нас его уничтожают. Поэтому по социологическим опросам, 77% украинцев хотят проведения земельного референдума. Определяющее большинство людей против продажи земли - в период войны и в той форме, что предлагает власть", - добавила Тимошенко.