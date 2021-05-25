ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тимошенко: власть знает, что большинство против продажи земли, и идет против воли людей

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 11:18
Тимошенко: власть знает, что большинство против продажи земли, и идет против воли людей Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Подписанный президентом законопроект №2194, который предусматривает изменения в Земельный кодекс, вводит 5 серьезных новаций, которые фундаментально противоречат национальным интересам Украины.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Первая новация - снимается весь контроль государства за экологическим использованием земель, за севооборотами. Вторая - они просто отменили в Земельном кодексе запрет на продажу земли иностранцам. Следующее - право распоряжаться особо ценными землями, а это леса, водоемы, природные и исторические заповедники, они переводят на местное самоуправление, чтобы они решали. Четвертое - они позволили снимать метровый верхний слой черноземов. Почему? А потому что отдельной статьей они прописали приоритетное право покупать сельскохозяйственную землю тем, кто имеет лицензию на добычу полезных ископаемых", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что это вопиющее посягательство на собственность украинского народа и дерзкое отношение к такому природному богатству как земля.

"Принятыми законами уничтожаются последние остатки украинского фермерства, потому что их обяжут идти на аукционы и выкупать собственные земли, которые давались им в 90-е годы по 50 гектаров в постоянное бесплатное пользование. Весь мир движется по пути создания фермерских хозяйств, а у нас его уничтожают. Поэтому по социологическим опросам, 77% украинцев хотят проведения земельного референдума. Определяющее большинство людей против продажи земли - в период войны и в той форме, что предлагает власть", - добавила Тимошенко.

Напомним, в субботу, 22 мая, под Киевом "Батькивщина" Юлии Тимошенко вместе с представителями фермерских ассоциаций, общественными активистами дали старт "референдуму в защиту земли".

К организации Всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 млн подписей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Тимошенко земельная реформа
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины