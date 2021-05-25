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Тимошенко: влада знає, що більшість проти продажу землі, і йде проти волі людей

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 11:18
Тимошенко: влада знає, що більшість проти продажу землі, і йде проти волі людей Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Підписаний президентом законопроект №2194, який передбачає зміни до Земельного кодексу, вводить 5 серйозних новацій, які фундаментально суперечать національним інтересам України.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Перша новація - знімається весь контроль держави за екологічним використанням земель, за сівозмінами. Друга - вони просто скасували в Земельному кодексі заборону на продаж землі іноземцям. Наступне - право розпоряджатися особливо цінними землями, а це ліси, водойми, природні й історичні заповідники, вони переводять на місцеве самоврядування, щоб вони вирішували. Четверте - вони дозволили знімати метровий верхній шар чорноземів. Чому? А тому що окремою статтею вони прописали пріоритетне право купувати сільськогосподарську землю тим, хто має ліцензію на видобуток корисних копалин", - заявила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" переконана, що це кричуще посягання на власність українського народу та зухвале ставлення до такого природного багатства як земля.

"Ухваленими законами знищуються останні залишки українського фермерства, бо їх зобов’яжуть йти на аукціони та викуповувати власні землі, які давалися їм у 90-ті роки по 50 гектарів у постійне безкоштовне користування. Весь світ рухається шляхом створення фермерських господарств, а у нас його знищують. Тому за соціологічними опитуваннями, 77% українців хочуть проведення "земельного" референдуму. Визначальна більшість людей проти продажу землі - у період війни та в тій формі, що пропонує влада", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, в суботу, 22 травня, під Києвом "Батьківщина" Юлії Тимошенко разом із представниками фермерських асоціацій, громадськими активістами дали старт "референдуму на захист землі".

До організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою зголосилися долучитися 17 тисяч людей.

Ініціативну групу "земельного референдуму" було вирішено утворити в кількості 11 тисяч учасників, які невдовзі розпочнуть збір 3 млн підписів.

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