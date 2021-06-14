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Тимошенко: влада заблокувала референдум по землі, "Батьківщина" оскаржуватиме рішення у суді

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 15:05
Тимошенко: влада заблокувала референдум по землі, "Батьківщина" оскаржуватиме рішення у суді Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Попри обіцянки про народовладдя, представники "слуг народу" у ЦВК зірвали проведення "земельного" референдуму. "Батьківщина" оскаржуватиме це рішення у суді.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

"Як відомо, з 1 липня набирає чинності закон про розпродаж сільськогосподарської землі - одразу з правом володіння землею іноземними банками, з правом зняття верхнього шару чорноземів, з припиненням державного контролю та позбавленням наших фермерів землі, яка у них перебуває у постійному користуванні. Одним зі шляхів зупинення цього знищення держави був референдум", - заявила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала про передвиборчі обіцянки влади про те, що без рішення народу на референдумі не буде ухвалено жоден закон.

"Ми перевірили, як в реальності все це відбувається. Майже 12 тисяч людей, які склали ініціативну групу, подали заяву в ЦВК для того, щоб розпочати референдум проти продажу сільськогосподарської землі. Все було зроблено чітко по закону, без будь-яких відхилень. І ось в п’ятницю відбулося засідання ЦВК, на якому "слуги" проголосували "проти", і таким чином зірвали проведення референдуму, за який виступає абсолютна більшість громадян в нашій країні", - повідомила лідер "Батьківщини".

За її словами, це було зроблено навмисно, тому що правляча більшість знає про те, що до 80% людей в країні не підтримують обраний курс розвитку держави, виступають "проти" продажу землі іноземцям і "за" проведення референдуму.

Команда "Батьківщини" оскаржуватиме у суді рішення ЦВК.

"Наша команда буде пильною та буде боротися всіма доступними методами, щоб не дозволити розпродаж української землі. Ми станемо серйозною перешкодою для них", - запевнила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше під Києвом "Батьківщина" Юлії Тимошенко разом із представниками фермерських асоціацій, громадськими активістами дали старт "референдуму на захист землі".

До організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою зголосилися долучитися 17 тисяч людей.

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