Тимошенко: влада заблокувала референдум по землі, "Батьківщина" оскаржуватиме рішення у суді

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

"Як відомо, з 1 липня набирає чинності закон про розпродаж сільськогосподарської землі - одразу з правом володіння землею іноземними банками, з правом зняття верхнього шару чорноземів, з припиненням державного контролю та позбавленням наших фермерів землі, яка у них перебуває у постійному користуванні. Одним зі шляхів зупинення цього знищення держави був референдум", - заявила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала про передвиборчі обіцянки влади про те, що без рішення народу на референдумі не буде ухвалено жоден закон.

"Ми перевірили, як в реальності все це відбувається. Майже 12 тисяч людей, які склали ініціативну групу, подали заяву в ЦВК для того, щоб розпочати референдум проти продажу сільськогосподарської землі. Все було зроблено чітко по закону, без будь-яких відхилень. І ось в п’ятницю відбулося засідання ЦВК, на якому "слуги" проголосували "проти", і таким чином зірвали проведення референдуму, за який виступає абсолютна більшість громадян в нашій країні", - повідомила лідер "Батьківщини".

За її словами, це було зроблено навмисно, тому що правляча більшість знає про те, що до 80% людей в країні не підтримують обраний курс розвитку держави, виступають "проти" продажу землі іноземцям і "за" проведення референдуму.

Команда "Батьківщини" оскаржуватиме у суді рішення ЦВК.

"Наша команда буде пильною та буде боротися всіма доступними методами, щоб не дозволити розпродаж української землі. Ми станемо серйозною перешкодою для них", - запевнила Тимошенко.