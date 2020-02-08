Тимошенко: власть боится людей и отказывается проводить референдум

Фото: Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тимошенко убеждена, закон о земле должен приниматься не депутатами в сессионном зале, а гражданами на референдуме

83% людей считают, что решение о распродаже украинской сельскохозяйственной земли должно приниматься не депутатами в сессионном зале, а гражданами на всенародном референдуме. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" по инициативе председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"В парламенте было зарегистрировано уже несколько законов о референдуме, которые были подписаны разными фракциями. Но партия "Слуга народа" отклонила их. Голосование в студии подтверждает – украинцы хотят референдума. Поэтому сначала нужно его провести и уже потом, как скажут люди, так и действовать", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что вместо распродажи земель, нужно направить силы на развитие отечественного фермерства, которое увеличит количество рабочих мест и положительно повлияет на экономику страны.

"Если мы один раз продадим землю, - мы будем страной без рабочих мест, фермеров, деревень, без возможности произвести органическую продукцию, мы не сможем защитить продовольственную безопасность нашего государства и не сможем больше быть экономически сильными. Земля - это не машина, это не квартира, ее не можно "выработать" больше, чем есть сейчас. Мы, украинцы, должны ценить то добро, которым наделены и не разбазаривать его бездумно, в интересах кучки олигархов. Землю надо беречь", - отметила Юлия Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, ранее Юлия Тимошенко назвала рассмотрение поправок пропрезидентской фракцией в законопроект о продаже земли - имитация, которая не имеет ничего общего с парламентаризмом.