Тимошенко: укрепление ВСУ и защита людей должны быть приоритетом работы Рады

В парламенте уже долгое время не рассматриваются законопроекты, призванные облегчить жизнь людей в условиях войны. Однако именно национальные интересы и защита людей должны всегда быть в приоритете государства.

"Каждый раз сокращают права, свободы людей, гарантии рабочих - это ненормально! Поэтому меня удивляет повестка дня Верховной рады, которая является неадекватной относительно того, что нужно делать в Украине сейчас. К примеру, приватизируются леса, усиливаются кредитные союзы - я не могу понять, какое это сейчас, во время войны, имеет отношение к защите людей и к национальным интересам государства", - заявила Тимошенко.

Также Тимошенко отметила, что в нынешних условиях очень важно разработать комплексную государственную программу, чтобы помочь людям, которые потеряли работу и остались без жилья в результате войны.

"Сейчас сотни тысяч людей ждут подписания президентом закона, принятого Верховной радой несколько недель назад по представлению и соответствующим правкам "Батькивщины". Он призван защитить людей от безработицы во время войны - там очень жестко прописано, что если человек потерял работу, он должен немедленно быть зарегистрирован в фонде занятости и получать 10-12 тысяч гривен по безработице в связи с войной. Мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшие дни. Потому что людям это нужно", - добавляет Тимошенко.

Легкомысленным, по ее убеждению, является отсутствие фундаментальной государственной программы, которая бы решила вопрос потерянного украинцами жилья. Поэтому лидер "Батькивщины" напомнила о разработанном ее командой плане неотложных действий, чтобы украинцы, которые в результате войны потеряли жилье, получили к холодам теплые дома.

"Дать людям убежище могут быстросборные модульные домики, и ЕС готов эту программу рассмотреть. Также мы посоветовали правительству сделать ревизию всех свободных мест в санаториях, турбазах, гостиницах, с которыми государству надо немедленно заключать сделки. Нужно провести инвентаризацию всего незавершенного строительства, и строящиеся на 95-97% дома за государственный счет достроить и отдать людям. И, конечно, надо до 1 октября бросить все силы на то, чтобы восстановить дома с незначительными разрушениями - вставить стекла, восстановить крыши", - говорит Тимошенко.