Тимошенко: зміцнення ЗСУ та захист людей мають бути пріоритетом роботи ради

У парламенті вже довгий час не розглядаються законопроекти, покликані полегшити життя людей в умовах війни. Однак саме національні інтереси та захист людей мають завжди бути в пріоритеті держави.

"Щоразу скорочують права, свободи людей, гарантії робітників - це ненормально! Тому мене дивує порядок денний Верховної ради, який є неадекватним щодо того, що потрібно робити в Україні зараз. Приміром, приватизуються ліси, посилюються кредитні спілки - я не можу зрозуміти, яке це зараз, під час війни, має відношення до захисту людей і до національних інтересів держави", - заявила Тимошенко.

Також Тимошенко зауважила, що в теперішніх умовах дуже важливо розробити комплексну державну програму, щоб допомогти людям, які втратили роботу та залишилися без житла внаслідок війни.

"Зараз сотні тисяч людей чекають підписання президентом закону, ухваленого Верховною радою декілька тижнів тому за поданням і відповідними правками "Батьківщини". Він покликаний захистити людей від безробіття під час війни - там дуже жорстко прописано, що якщо людина втратила роботу, вона мусить негайно бути зареєстрована в Фонді зайнятості й отримувати 10-12 тисяч гривень по безробіттю у зв’язку з війною. Ми очікуємо, що це буде зроблено найближчими днями. Бо людям це потрібно", - додає Тимошенко.

Легковажним, на її переконання, є відсутність фундаментальної державної програми, яка б вирішила питання втраченого українцями житла. Тому лідерка "Батьківщин" нагадала про розроблений її командою план невідкладних дій, щоб українці, які внаслідок війни втратили житло, отримали до холодів теплі оселі.

"Дати людям прихисток можуть швидкозбірні модульні будиночки, і ЄС готовий цю програму розглянути. Також ми порадили уряду зробити ревізію всіх вільних місць у санаторіях, турбазах, готелях, з якими державі треба негайно укладати угоди. Потрібно провести інвентаризацію всього незавершеного будівництва, і недобудовані на 95-97% будинки за державний кошт добудувати й віддати людям. І, звичайно, треба до 1 жовтня кинути всі сили на те, щоб відновити будинки з незначними руйнуваннями - вставити шибки, поновити дахи", - говорить Тимошенко.