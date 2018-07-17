Тимошенко: в Украину вернулись политические репрессии

По словам Тимошенко, ночью в аэропорту "Борисполь" неизвестные силовики полчаса удерживали руководителя Киевской областной организации партии "Батькивщина"

В Украину вернулись политические репрессии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко.

Политические репрессии вернулись в Украину Политические репрессии вернулись в Украину! Целую ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту «Борисполь». На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева. Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля - за пределами Украины и за пределами правового поля. Впоследствии неизвестные пошли. Мы вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт кражи неизвестными лицами личных вещей Константина Бондарева. Несколько часов длилось оформления соответствующего заявления. Константин смог пройти границу за справкой только под утро. Еще раз подчеркиваю: по поручению президента начались репрессии против наших руководителей областных партийных организаций. Это те же действия, которые делал Янукович. Я хочу задать президенту вопрос: это за такое государство, за такие силовые структуры люди боролись?! Мы это так просто не оставим. Прошу максимального репосту! Kostiantyn Bondariev Анна Старикова Vadym Ivchenko Александра Кужель Иван Крулько Руслан Богдан Опубликовано Юлией Тимошенко Понедельник, 16 июля 2018 г.

В частности, по данным Тимошенко, ночью в аэропорту "Борисполь" неизвестные силовики полчаса удерживали руководителя Киевской областной организации партии "Батькивщина" Константина Бондарева в зоне, которая предшествует таможенному и паспортному контролю, украли его телефон и забрали паспорт.

Тимошенко и депутаты фракции узнали об этих действиях и почти всю ночь провели в аэропорту "Борисполь".

"Политические репрессии вернулись в Украину! Целую ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту "Борисполь". На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева. Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля – за пределами Украины и за пределами правового поля", – написала Тимошенко.

Вместе с депутатами, сообщила политик, они вынуждены были вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт "кражи неизвестными лицами личных вещей Константина Бондарева".

Политик рассказала, что оформление соответствующего заявления длилось несколько часов и глава Киевской областной парторганизации смог пройти границу по справке только под утро.

"На наших активистов по поручению президента Украины началась охота. Повторяются те же действия, которые делал Янукович. Мы осознаем, что мы живем в неправовом государстве. Каждый, кто одет в военную форму, может по-бандитски схватить человека, если он не понравился, терроризировать, забрать личные вещи. И это делают силовые структуры, которые должны защищать украинцев. Или это то государство, за которое мы боролись!", – заявила Тимошенко на видео ночных событий в аэропорту "Борисполь".

"Террор против нашей политической структуры достиг апогея. Полномасштабные политические репрессии вернулись в Украину!", – подчеркнула лидер партии.

Тимошенко также сообщила, что партия не оставит без внимания этот "факт террора против соратника".

"Мы проведем расследование и выясним, почему СБУ вместо того, чтобы заниматься диверсантами, сепаратистами, преследует политических оппонентов. Просто в стране становится страшно жить людям, далеким от политики, предпринимателям, политическим оппонентам власти и так дальше жить нельзя!", – подытожила она.