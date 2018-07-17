Тимошенко: в Україну повернулися політичні репресії

За словами Тимошенко, вночі в аеропорту "Бориспіль" невідомі силовики півгодини утримували керівника Київської обласної організації партії "Батьківщина"

В Україну повернулися політичні репресії. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко.

Політичні репресії повернулися в Україну Політичні репресії повернулися в Україну! Цілу ніч разом з депутатами фракції провели в аеропорту «Бориспіль». На злітному полі відразу по прильоту невідомі захопили нашого керівника Київської обласної партійної організації Костянтина Бондарєва. Його заблокували в мікроавтобусі і вилучили особисті речі, телефон і паспорт громадянина України. Не представившись, намагалися зачитати йому якийсь документ. Усе це відбувалося ще до паспортного контролю - за межами України і за межами правового поля. Згодом невідомі пішли. Ми викликали поліцію, щоб зафіксувати факт крадіжки невідомими особами особистих речей Костянтина Бондарєва. Кілька годин тривало оформлення відповідної заяви. Костянтин зміг пройти кордон за довідкою лише під ранок. Ще раз наголошую: за дорученням президента почалися репресії проти наших керівників обласних партійних організацій. Це ті ж самі дії, які робив Янукович. Я хочу задати президенту питання: це за таку державу, за такі силові структури люди боролися?! Ми це так просто не залишимо. Прошу максимального репосту! Kostiantyn Bondariev Ганна Старикова Vadym Ivchenko Александра Кужель Іван Крулько Руслан Богдан Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 16 липня 2018 р.

Зокрема, за даними Тимошенко, вночі в аеропорту "Бориспіль" невідомі силовики півгодини утримували керівника Київської обласної організації партії "Батьківщина" Костянтина Бондарєва в зоні, яка передує митному та паспортному контролю, вкрали його телефон та забрали паспорт.

Тимошенко та депутати фракції дізналися про ці дії і майже усю ніч провели в аеропорту "Бориспіль".

"Політичні репресії повернулися в Україну! Цілу ніч разом із депутатами фракції провели в аеропорту "Бориспіль". На злітному полі відразу по прильоту невідомі захопили нашого керівника Київської обласної партійної організації Костянтина Бондарєва. Його заблокували в мікроавтобусі і вилучили особисті речі, телефон і паспорт громадянина України. Не представившись, намагалися зачитати йому якийсь документ. Усе це відбувалося ще до паспортного контролю – за межами України і за межами правового поля", – написала Тимошенко.

Разом із депутатами, повідомила політик, вони вимушені були викликати поліцію, щоб зафіксувати "факт крадіжки невідомими особами особистих речей Костянтина Бондарєва".

Політик розповіла, що оформлення відповідної заяви тривало кілька годин і очільник Київської обласної парторганізації зміг пройти кордон за довідкою лише під ранок.

"На наших активістів за дорученням президента України розпочалося полювання. Повторюються ті ж самі дії, які робив Янукович. Ми усвідомлюємо, що ми живемо в неправовій державі. Кожен, хто одягнутий у військову форму, може по-бандитські схопити людину, якщо вона не сподобалась, тероризувати, забрати особисті речі. І це роблять силові структури, які мають захищати українців. Чи це та держава, за яку ми боролися!", – заявила Тимошенко на відео нічних подій в аеропорту "Бориспіль".

"Терор проти нашої політичної структури досяг апогею. Повномасштабні політичні репресії повернулися в Україну!", – наголосила лідер партії.

Тимошенко також повідомила, що партія не залишить цей "факт терору проти соратника" поза увагою.

"Ми проведемо розслідування і з’ясуємо, чому СБУ замість того, щоб займатися диверсантами, сепаратистами, переслідує політичних опонентів. Просто в країні стає страшно жити людям, далеким від політики, підприємцям, політичним опонентам влади і так далі жити не можна!", – підсумувала вона.