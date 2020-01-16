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Тимошенко: украинцы заслуживают достойные условия труда

Новости » Политика     16.01.2020 - 10:16
Тимошенко: украинцы заслуживают достойные условия труда
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Юлия Тимошенко подчеркивает, что правительственный законопрокт № 2708 "О труде" не направлен на защиту прав работников

Фракция "Батькивщина" будет настаивать на принятии своего проекта Трудового кодекса, который был разработан совместно с профсоюзами, потому что правительственный законопрокт № 2708 "О труде" не направлен на защиту прав работников. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Наша команда внесла альтернативный правительственному проект Трудового кодекса, который был наработан совместно с работодателями и профсоюзами. Это фундаментальный документ, который усиливает права работников. Этот Трудовой кодекс движет вперед, в соответствии с международными конвенциями и международным правом, защита человека во всех измерениях", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что документ, регулирующий права работников, нужно совершенствовать, учитывая мнения представителей профсоюзов, общественных организаций и опираясь на нормы международных профильных документов.

"Комитет принял решение включить в повестку дня и наш Трудовой кодекс, и закон Милованова-Зеленского. Мы будем настаивать на том, чтобы Верховная Рада в коем случае не голосовала за правительственный закон "О труде". Мы должны создать рабочую группу с привлечением профсоюзов, общественных организаций, партий и комитетов. и уже в этой рабочей группе нужно оттачивать Трудовой кодекс, который будет отвечать международному праву, что касается защиты людей труда", - добавила Тимошенко.

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