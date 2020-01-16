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Тимошенко: українці заслуговують на гідні умови праці

Новини » Політика     16.01.2020 - 10:16
Тимошенко: українці заслуговують на гідні умови праці
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Юлія Тимошенко наголошує, що урядовий законопрокт № 2708 "Про працю" не спрямований на захист прав працівників

Фракція "Батьківщина" наполягатиме на ухваленні свого проекту Трудового кодексу, який було розроблено разом із профспілками, тому що урядовий законопрокт № 2708 "Про працю" не спрямований на захист прав працівників. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає РБК- Україна з посиланням на пресс-службу партії.

"Наша команда внесла альтернативний урядовому проєкт Трудового кодексу, який був напрацьований спільно з роботодавцями та профспілками. Це фундаментальний документ, який посилює права працівників. Цей Трудовий кодекс рухає вперед, згідно з міжнародними конвенціями та міжнародним правом, захист людини в усіх вимірах", – зазначила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" додала, що документ, який регулюватиме права працівників, потрібно вдосконалювати, враховуючи думки представників профспілок, громадських організацій та опираючись на норми міжнародних профільних документів.

"Комітет ухвалив рішення включити в порядок денний і наш Трудовий кодекс, і закон Милованова-Зеленського. Ми будемо наполягати на тому, щоб Верховна Рада у жодному разі не голосувала за урядовий закон «Про працю». Ми маємо створити робочу групу із залученням профспілок, громадських організацій, партій та комітетів. І вже в цій робочій групі потрібно відшліфовувати Трудовий кодекс, який відповідатиме міжнародному праву, що стосується захисту людей праці", – додала Тимошенко.

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