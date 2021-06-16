Тимошенко: украинцы требуют президента провести референдум о рынке земли

16 июня на площади перед Полтавской ОГА состоялся митинг из-за несогласия против продажи земли. Участники "народного веча" приняли обращение к президенту, в котором призвали провести референдум по земельному вопросу.

Участники вече в своем обращении требуют организовать "максимально широкое, открытое, ровное и компетентное общественное обсуждение предложений по правилам обращения с сельскохозяйственной землей", после чего обязательно вынести этот вопрос на всеукраинский референдум.

Также в обращении содержится требование отменить и не вводить в действие уже принятые законодательные акты об обороте сельскохозяйственных земель, а также ввести мораторий на принятие подобного законодательства - до соответствующего решения референдума.

Указанное обращение будет передано губернатору Полтавской области.

По убеждению Юлии Тимошенко, многолюдное собрание в Полтаве может стать началом национального движения аграриев, которые во всех областях Украины будут проводить подобные сборы для защиты украинской сельскохозяйственной земли.

"Наша команда вместе с Ассоциацией фермеров образовали большой антирейдерский штаб для того, чтобы бороться вместе с людьми. Держа связь через все возможные каналы коммуникации, если нам будут сообщать, что хотя бы одного фермера коснулись незаконные махинации с землей, мы будем объединяться по всей стране и защищать каждого. Это будет самозащита. Мы будем идти в суды, предоставлять наших юристов, которые умеют профессионально воевать, и будем защищать каждого, против кого будет задействован механизм лишения земли", - заявила Тимошенко.

Фото: во время "народного веча" в Полтаве (ba.org.ua)

Во время выступления она также призвала людей по всей стране не продавать свои паи и таким образом выиграть время, которое понадобится для восстановления справедливости.

"Когда эта власть уйдет, мы сможем вернуть землю Украине и спокойно развивать отечественное фермерство. Борьба будет достаточно сложная, но без нее не будет существовать ни Украина как европейское государство, ни украинский народ. Как бы ни складывались политические обстоятельства в государстве, мы никому не позволим сдать Украину. Сегодня нашей стране, как никогда, нужна наша общая работа", - добавила лидер "Батькивщины".

Она пообещала передать принятое участниками вече обращение руководителю государства через канцелярию Офиса президента, а также зачитать его в четверг, 17 июня, с трибуны Верховной рады.